مسيرة حاشدة في مخيم جباليا تضامناً مع المسجد الأقصى

شارك آلاف الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، في مسيرة دعما للمقاومة الفلسطينية، وتضامنا مع المسجد الأقصى بالقدس، في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين له.

وجابت المسيرة الحاشدة، التي دعت لها حركة "حماس" شوارع مخيم جباليا، ورفع المشاركون لافتات تضامنية مع المسجد الأقصى، ورددوا هتافات مُنددة بالاقتحامات المستمرة له، وداعمة للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب على أحد اللافتات: "يا قدس استبشري شبابنا يفديكِ".

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وظهر اليوم، دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، خلال وقفة جماهيرية، إلى رفع العقوبات الظالمة المفروضة على قطاع غزة، وتعزيز صمود المواطنين في القدس والضفة والقطاع، وحماية صمود أهلنا في الداخل المحتل الذين يستهدفهم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو بقوانين العنصرية والإرهاب.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وفي المقابل يواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات من قبل المستوطنين الإسرائيليين، منذ عام 2003، تحت حراسة قوات الاحتلال، طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت.

وعادة يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بمرافقة شرطة الاحتلال من باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، الذي استولت دولة الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس عام 1967.

المصدر / فلسطين أون لاين