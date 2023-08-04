مسؤول طبي: تعرضنا لإطلاق نار أثناء عملنا في "عين الحلوة"

بيروت-غزة/ جمال غيث:

أفاد مسؤول طبي بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تعرضت لإطلاق نار أثناء أداء عملها الإنساني بمخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية في لبنان د. مجدي كريم: إن طواقم الجمعية تعرضت لإطلاق نار أكثر من مرة، وأصيبت سيارات الإسعاف التابعة لها إصابة مباشرة، أثناء عملها في انتشال جثامين القتلى والجرحى بمخيم عين الحلوة.

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وأضاف كريم لصحيفة "فلسطين" أن جمعيته قررت وقف جميع أعمالها الإسعافية داخل المخيم، على أن تستمر أعمال فرقها الميدانية خارجه، مؤكدًا أن عملهم إنساني بحت ولا تمييز فيه، وهي تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار إلى أن طواقمهم يدخلون إلى المخيم خلال فترات التهدئة، ويقدمون خدماتهم الإغاثية والطبية للاجئين، لكن سرعان ما يغادرونه مع تجدد الاشتباكات المسلحة.

ولفت إلى أن جمعيته لن تتوانى في تقديم خدماتها إلى جموع اللاجئين، لكن شريطة الحفاظ على أمن وسلامة الموظفين، وتجنيبهم الإصابة أثناء عملهم.