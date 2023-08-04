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بالصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى ضمن حملة "الفجر العظيم"

04 اغسطس 2023 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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أدى الآلاف صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى، ضمن حملة "الفجر العظيم"، على الرغم من محاولات قوات الاحتلال عرقلة وصول المصلين إلى المسجد المبارك.

وشهدت باحات الأقصى تواجد حشد كبير من المصلين لأداء صلاة الفجر، والتأكيد على رفض مخططات التقسيم زمانيا ومكانيا للمسجد المبارك.

وشارك في أداء صلاة الفجر في الأقصى عائلات مقدسية بينها أطفال ونساء، قاموا بإعمار جنبات المسجد.

وشهدت باحات الأقصى بعد صلاة الفجر حلقات الذكر، وتقديم الضيافة من مشروبات ساخنة للمصلين والإفطارات الجماعية.

وواصلت قوات الاحتلال بالقدس عرقلة المصلين المتوافدين لتأدية صلاة الفجر بالأقصى من جهة باب حطة وأبواب المسجد المبارك والتضييق عليهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الفجر العظيم ##لن_يقسم

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