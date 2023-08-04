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الطلبة المعتصمون بجامعة الخليل يؤكدون استمرار اعتصامهم حتى نيل حقوقهم

04 اغسطس 2023 . الساعة 01:41 بتوقيت القدس
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الطلبة المعتصمون بجامعة الخليل يؤكدون استمرار اعتصامهم حتى نيل حقوقهم

أكد الطلبة المعتصمون داخل جامعة الخليل على استمرار اعتصامهم بعد الملاحقة من قل أجهزة امن السلطة واعتداء كوادر الشبيبة الطلابية على الطالبات حتى تحقيق مطالبهم ونيل حقوقهم.

وقال الطالب ضرار نايف الفاخوري أحد كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل عبر منشور على حسابه على فيس بوك: "أعلنت يوم أمس الاعتصام داخل الجامعة مع إخواني في الكتلة الإسلامية بعد الملاحقة من قبل الاجهزة الأمنية على خلفية عملي النقابي داخل الجامعة واعتداء كوادر حركة الشبيبة الطلابية على الأخوات في الكتلة الإسلامية وبعدما حدث اليوم من اعتداءات سأبقى ثابتاً على موقفي واعتصامي على نيل جميع حقوقنا، ونناشد اصحاب الضمير الحي بالوقوف عند واجبهم الاخلاقي والديني اتجاه ما يحدث في الجامعة".

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وكانت كتل طلابية في جامعة الخليل أعلنت مساء الأربعاء الدخول في اعتصام مفتوح داخل الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي واعتداء عناصر الشبيبة الفتحاوية على طالبات الكتلة الإسلامية.

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وشرعت الكتلة الإسلامية وجبهة العمل التقدمي في جامعة الخليل باعتصامها المفتوح داخل الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي واعتداء الشبيبة على طالبات الكتلة، وسط انتشار لأجهزة السلطة في محيط الجامعة.

 

#أجهزة أمن السلطة #جامعة الخليل #الضفة الغربية #الاعتداء على الطالبات

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