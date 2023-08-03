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حزب الشعب يدين الاعتداء على الصحفيين والطالبات بجامعة الخليل

03 اغسطس 2023 . الساعة 21:47 بتوقيت القدس
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أعرب حزب الشعب عن إدانته لأحداث العنف التي جرت داخل حرم جامعة الخليل وعلى أبوابها، منذ يوم أمس، وما رافق ذلك من تضييق على الأنشطة واعتداء على طالبات الكتلة الاسلامية خلال مشاركتهن في وقفة احتاج سلمية على باب الجامعة، وكذلك الاعتداء على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم الوقفة.

وقال الحزب في بيان صحفي، إنه في الوقت الذي يدين فيه أي تضييقات على الأنشطة والحريات النقابية، وانتهاكها من أية جهة كانت في الأراضي الفلسطينية كافة، يدعو إلى التحقيق فيما جرى بحق بعض طلبة الجامعة وأنشطتهم، وكذلك بحق الصحفيين وفي التواجد غير المبرر لعناصر الأمن على مداخلها.

وطالب هيئات الجامعة الادارية والتدريسية والكتل الطلابية، إلى التحلي بأقصى درجات التعاون لمعالجة ما جرى بمسؤولية وحكمة، وضمان عدم تكراره، وتوفير الاستقرار للجامعة والبيئة الآمنة لجميع الطلبة والعاملين فيها بما يحفظ حقوق الجميع.

كما طالب حكومة اشتية بالتدخل لضمان عدم تدخل أجهزة الأمن بأي صورة في شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #جامعة الخليل #طالبات الكتلة الاسلامية

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