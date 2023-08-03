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"رابطة شباب أبو سنينة" تمهل المعتدين على طالبات الخليل لرد الحقوق

03 اغسطس 2023 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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أمهلت رابطة شباب عائلة أبو سنينة، عائلات المُعتدين على طالبات جامعة الخليل الذين تعرضن لاعتداء من مجموعة مرتزقة مَنح الحقوق لأصحابها وأخذ العادات التقاليد حسب الأصول. محذرة من أن تخلف العائلات عن ذلك سيدفع عائلة أبو سنينة "لإعادة الحق لأصحابه بطريقتها الخاصة".

وقالت الرابطة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس: "بعد الاعتداء المُخزي الذي نفذه مجموعة مرتزقة وسط مدينة خليل الرحمن، مدينة العُرف والعشائر، فإننا في عائلة أبو سنينة نَقف عند مسؤوليتنا في ظل هذه الأحداث المُخزية".

وأشارت إلى أنها تَشد على يَد أهالي الطالبات والطلبة الذين تعرضوا لهذه الهجمة المُخزية.

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واعتدت مجموعة من عناصر أجهزة السلطة وعناصر شبيبة فتح على طالبات جامعة الخليل، على إثر وقفة احتجاجية نظمنها صباح اليو الخميس خارج أسوار الجامعة احتجاجاً على اعتداءات طالت طلبة الكتلة الإسلامية داخل الجامعة.

ووضعت الرابطة المجالس العائلية في الخليل تحت مسؤوليتها في صَون وحماية المحافظة من الأعمال الطائشة التي تمس عادات الخليل وتقاليدها.

وأكدت أن الطالبات اللواتي تعرضن للاعتداء هن اخواتنا كما كل فلسطينية وسنكسر العُنق الذي يلتف إليها بِنظرة سوء.

وقررت الرابطة "منع دخول أشباه الرجال المأفونين الذين اعتدوا على أخواتنا إلى مدينة الخليل وشوارعها حتى إشعار أخر وإلا فإنهم سيواجهون شرور أعمالهم".

وشددت على أنها لن تقبل "أن يهان في الخيل إنسان"، لافتةً إلى أنها "لا تنتمي لأي فصيل سياسي".

المصدر / فلسطين أون لاين
#جامعة الخليل #عائلة أبو سنينة #الاعتداء على طالبات الخليل

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