هنيّة يهاتف مفتي لبنان ويطلعه على أوضاع عين الحلوة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتناول آخر التطوّرات المتعلّقة بأحداث مخيم عين الحلوة التي أدّت إلى قتل وجرح عدد من أبناء المخيّم، وروّعت الآمنين، وأساءت إلى قضيتنا العادلة وإلى شعبنا المقاوم.

وشرح هنية للمفتي الجهود التي بذلتها الحركة بما فيها اتّصالاته بالمسؤولين والمرجعيّات اللبنانية والفلسطينية، إلى جانب جهود الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية واللبنانية، لوقف نزيف الدّم وسحب المسلّحين من الشوارع، ولإعادة الحياة في المخيّم إلى طبيعتها.

وشدد على حرص حماس على الأمن والاستقرار في المخيّمات الفلسطينية والجوار، وعلى أحسن علاقة مع أشقّائنا في لبنان.

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وثمّن رئيس الحركة كل الجهود التي تبذل، متمنيًا على المفتي أن يعطي توجيهاته إلى خطباء وأئمة المساجد للحديث عن أحداث المخيّم، لجهة التأكيد على حرمة الدم وحرمة ترويع الآمنين، وضرورة العمل على بلسمة جراح الناس، وأنّ قبلة الجميع يجب أن تكون فلسطين.

بدوره أكد مفتي لبنان لهنية حرصه على أن تبقى المخيّمات الفلسطينية آمنة، وأن يعيش أهلنا فيها بأمان.

وأشاد بالجهود التي تتواصل من الفصائل والقوى والمرجعيات الفلسطينية واللبنانية، لافتاً إلى أنّه سيقوم بتوجيه كل الخطباء للتركيز على كل المعاني التي تم ذكرها، حيث أعطى توجيهاته إلى مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان للتركيز في خطبة الجمعة خاصة في مساجد صيدا حول هذا المضمون.

وأكد دريان في حديثه مع رئيس الحركة حرصه أن تبقى فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى، متمنيًا تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين