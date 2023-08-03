موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 والعطل والاختبارات

غزة/ محمد زقوت

يترقب أولياء أمور الطلبة في فلسطين، مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدراس، بهدف الاستعداد وتوفير المستلزمات المطلوبة لأبنائهم الطلبة.

كما يترقبوا مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الجديد سواء كان الفصل الأول أو الفصل الثاني، بالإضافة على مواعيد بداية إجازة الفصل الأول والثاني.

وجاء إعلان وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم الاثنين الموافق 31-7-2023م، عن موعد بداية دوام العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمعلمين والطلبة في فلسطين.

ويشمل القرار المدارس التي تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية سواء كانت مدارس حكومية أو مدارس وكالة الغوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" أو المدارس الخاصة.

كما صرحت الوزارة عن موعد بداية دوام الفصل الأول والثاني ومواعيد الامتحانات للفصلين ومواعيد بداية العطل والإجازات ومواعيد نهايتها.

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ويستعرض لكم موقع " فلسطين أون لاين " موعد دوام المدارس في فلسطين 2023-2024 للمعلمين وللطلبة، ومواعيد الفصل الأول والثاني ومواعيد امتحانات وكذلك العطل على النحو التالي:

بداية دوام العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدرسين "الهيئات التدريسية".. الفصل الأول

يبدأ دوام العام الدراسي الجديد في فلسطين لعام 2023-2024، للمعلمين "الهيئات التدريسية"، حسب "الوزارة" يوم الأربعاء الموافق 23/8/2023، بهدف التحضير لاستقبال الطلبة الجدد.

بداية دوام العام الدراسي الجديد 2023-2024 للطلاب والطالبات.. الفصل الأول

يبدأ دوام العام الدراسي الجديد في فلسطين لعام 2023-2024، لجميع الطلبة، حسب "الوزارة" يوم السبت الموافق 26/8/2023 لجميع المدراس، بدايةً من الصف الأول حتى الصف الثانوية العامة "توجيهي".

بداية دوام الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024

يبدأ دوام الفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في فلسطين، يوم السبت الموافق 26/8/2023م، لكافة المدراس في قطاع غزة والضفة الغربية.

موعد بدء امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024

تبدأ امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في فلسطين، يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023م، في كافة المدراس في قطاع غزة والضفة الغربية.

متى تبدأ عطلة المدارس للفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024 ومتى تنتهي؟

تبدأ عطلة وإجازة الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024 في فلسطين، يوم الاثنين الموافق 1/1/2024م، وتنتهي يوم السبت الموافق 13/1/2024م.

بداية دوام الفصل الثاني للعام الدراسي 2023-2024

يبدأ دوام الفصل الثاني في فلسطين لعام 2023-2024، للمعلمين والطلبة، حسب "الوزارة" يوم الأحد الموافق 14/01/2024م في كافة المدارس.

موعد بدء امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2024

تبدأ امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي الجديد 2024 في فلسطين، يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024م، في كافة المدراس في قطاع غزة والضفة الغربية.

متى تبدأ إجازة وعطلة المدارس للفصل الثاني للعام الدراسي 2024 في فلسطين؟

تبدأ عطلة وإجازة – العطلة الصيفية- الفصل الثاني للعام الدراسي 2024 في فلسطين، حسب "الوزارة" يوم الخميس الموافق 30/5/2024م.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة ألغت نظام الفصول الأربعة "نظام الفترتين" والذي كام معمولا به في العام الدراسي السابق 2022-2023 في فلسطين.





المصدر / فلسطين أون لاين