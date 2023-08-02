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القانوع: مخطط الاحتلال لبناء الهيكل المزعوم تصعيد خطير

02 اغسطس 2023 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن استعدادات الجماعات المتطرفة وحكومة المستوطنين لتنفيذ مخطط بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى تصعيد خطير وغير مسبوق في إطار الحرب الدينية المتصاعدة على مقدساتنا.

وقال القانوع في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن الجماعات المتطرفة وبغطاء من حكومة المستوطنين تعمل بخطى متسارعة لتغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، وهو ما سيبوء بالفشل ويواجهه شعبنا بكل بسالة وقوة".

وشدد على أن المساس بالمسجد الأقصى هو صاعق تفجير، والاحتلال الصهيوني يتحمل تداعيات ذلك والنتائج المترتبة على حماقته وعدوانه عليه.

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ونوه القانوع بأن إجراءات الاحتلال الصهيوني المتزايدة في حربه الدينية على المسجد الأقصى والمقدسات تتطلب تحركاً من كل مكونات الأمة، علماء وشبابا وقوى وشعوبا، لنصرة المسجد الأقصى وإسناد شعبنا.

ودعا كل جماهير شعبنا وكل الثائرين والمقاومين إلى النفير العام والاستعداد لمواجهة مخطط الاحتلال الصهيوني وتصعيد المقاومة ضده واستدامة الاشتباك معه دفاعاً عن المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #حماس #الهيكل المزعوم

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