"الجهاد الإسلامي": السلطة تصعد استهداف كوادرنا في الضفة الغربية

اتهمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أجهزة السلطة في رام الله بتصعيد استهداف كوادرها من خلال اعتقالهم ومداهمة منازلهم في الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن أجهزة السلطة داهمت منازل عدد من المقاومين في محافظة الخليل، بجريمة جديدة تشابه ما تقوم به قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وذكرت أن أجهزة السلطة اعتقلت المجاهد المحرر يوسف اخليل (24عامًا) من بلدة بيت أمر بالخليل، عقب مداهمة منزله وتفتيش محتوياته.

وأشارت إلى أنه معتقل سابق لدى أجهزة السلطة، فيما فشلت في اعتقال آخرين.

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وفي جنين، اعتقلت أجهزة السلطة المحرر أحمد عبد اللطيف نواصرة (38 عاماً) من بلدة فحمة جنوب جنين، دون الكشف عن أسباب أو تفاصيل الاعتقال.

وأكدت الجهاد، أن أجهزة السلطة تواصل حملتها الشرسة بحق كوادر ومحرري الحركة، واعتقال المجاهدين خالد ومراد ملايشة، ومحمد براهمة (37 عاماً) من جنين لليوم الـ31 على التوالي، رغم قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنهم دون أي شروط.

كما تواصل اعتقال خمسة مجاهدين من بلدة جبع وهم: عيد محمد حمامرة (28 عاماً)، ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، لليوم الـ18 على التوالي، والمجاهد يزن منجد مسلماني (24 عاماً).

وأشار البيان، أن جهاز المخابرات يواصل اعتقال القيادي أرقم خالد أحمرو (57 عاماً) من الخليل، وفادي فواز البري (38 عاماً) من قلقيلية ويسكن في رام الله والبيرة.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر قوى المقاومة في الضفة الغربية خصوصا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين