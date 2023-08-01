الاحتلال يعتقل شقيقي منفذ عملية "معاليه أدوميم" بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شقيقي الشهيد مهند المزارعة، من بلدة العيزرية، شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الشهيد المزارعة وفتشته، قبل أن تعتقل شقيقيه سليمان ومؤيد.

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عامًا)، برصاص الاحتلال عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين، شرق القدس.

ونفذ الشهيد مزارعة، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين بينها إصابتان خطيرتان.

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ومستوطنة "معاليه أدوميم" مقامة على أراضي شرق مدينة القدس وتحديدًا على أراضي قرى العيزرية والسواحرة وأبو ديس، شهدت خلال الأشهر الماضية عملية بطولية للشهيد عدي التميمي الذي هاجم فيها أفراد أمن المستوطنة بشكل مباشر.

المصدر / فلسطين أون لاين