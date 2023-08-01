تعرف إلى السبب.. جندي إسرائيلي يضرم النار بنفسه!

أضرم جندي إسرائيلي سابق النار بنفسه، اليوم الثلاثاء، في مدينة نتانيا شمال فلسطين المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "جنديًا يبلغ 33 عامًا، أضرم النار بنفسه بمدينة نتانيا ونقل إلى المستشفى وهو يعاني من حروق خطيرة بسبب عدم اعتراف الجيش به كمعاق".

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في حين أكدت وسائل إعلام عبرية، أن الجندي خدم في الجيش الإسرائيلي خلال السنوات من 2008 إلى 2011.

وأضافت أنه "تم فحص طلبه للاعتراف به كمعاق من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل شامل، وتم رفضه بعد أن تم تشخيصه بأنه يعاني من مرض عقلي لا علاقة له بخدمته العسكرية".

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وتابعت: "الأطباء الذين فحصوه وعالجوه خلال العام ونصف العام الماضيين لم يشخصوا حالته بأنها اضطراب ما بعد الصدمة، التي كثيرًا ما تصيب جنودًا إثر المشاركة في حروب".

المصدر / فلسطين أون لاين