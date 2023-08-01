نصر الله يدعو لوقف الاشتباكات في "عين الحلوة" بأي شكل من الأشكال

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، لوقف الاشتباكات المندلعة في مخيم عين الحلوة بصيدا جنوبي لبنان بأي شكلٍ من الأشكال، مؤكّداً أن تداعياتها سيئة على الفلسطينيين والجنوب.

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وقال نصر الله خلال كلمته في المسيرة العاشورائية في مدينة النبطية، إنّ ما يجري في مخيم عين الحلوة "مؤلم لأنّ فيه دماء وتهجير وتداعيات سيئة وأليمة"، موجهًا نداءً للمسلحين في المخيم لوقف القتال.

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وأشار نصر الله إلى أنّ "كل من يستطيع أن يساهم بكلمة أو باتصال لوقف القتال، يجب عليه أن يفعل ذلك".

وأضاف: "نرى في الجيش الضمانة الأساسية لوحدة الأرض والاستقرار"، مشددًا على وجوب الدعم والحرص على هذه المؤسسة التي تقدم ويتعرض جنودها لكثير من المخاطر.

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وكانت الفصائل الفلسطينية، قد توصلت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بين جميع الأطراف في مخيّم عين الحلوة، يوم الأحد، وذلك بعد اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في مقر حركة أمل في حارة صيدا، لكن الاشتباكات استمرت على الرغم من الاتفاق، فيما شهد المخيم حركة نزوح من جرّاء الاشتباكات.

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المصدر / فلسطين أون لاين