حماس تبارك عملية الثأر البطولية في القدس وتنعى منفذها

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد مهند المزارعة (20 عامًا)، منفذ عملية "معاليه أدوميم" البطولية في القدس المحتلة.

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وباركت حماس في بيانها، عملية "معاليه أدوميم" البطولية، وأنها بمثابة الثأر للمسجد الأقصى في ظل الاقتحامات المستمرة من قطعان المستوطنين.

وتوجهت بالتحية ومشاعر الفخر لعائلة الشهيد "مزارعة"، مؤكدةً أن شعبنا قادر على الرد على جرائم الاحتلال وحماية مقدساته والثأر لدماء شهدائه.

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وأكدت أن شعبنا قادر على الرد على جرائم الاحتلال وحماية مقدساته والثأر لدماء شهدائه، وأن التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا لن تذهب هدرًا، وعلى المحتل أن ينتظر المزيد من هذه العمليات طالما استمرت عربدته وجرائمه في أرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين