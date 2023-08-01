فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الشهيد مهند المزارعة.. فدائي على خطى القسامي عدي التميمي

تشيلسي يتحرك لحسم صفقة فلاهوفيتش

حماس تبارك عملية الثأر البطولية في القدس وتنعى منفذها

حمادة: اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على الأقصى بمثابة عبث بصواعق التفجير

استشهاد منفذ عملية القدس البطولية

تشمل لوكاكو.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي

الفصائل تبارك عملية "معاليه أدوميم" وتعدّها ردًّا طبيعيًّا

5 أيام حاسمة في مصير انتقال ديمبلي من برشلونة لسان جيرمان

حماس تبارك عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

6 إصابات بينها إصابتان خطيرتان بعملية إطلاق نار في القدس

حماس تبارك عملية الثأر البطولية في القدس وتنعى منفذها

01 اغسطس 2023 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد مهند المزارعة (20 عامًا)، منفذ عملية "معاليه أدوميم" البطولية في القدس المحتلة.

اقرأ أيضا: استشهاد منفذ عملية القدس البطولية

وباركت حماس في بيانها، عملية "معاليه أدوميم" البطولية، وأنها بمثابة الثأر للمسجد الأقصى في ظل الاقتحامات المستمرة من قطعان المستوطنين.

وتوجهت بالتحية ومشاعر الفخر لعائلة الشهيد "مزارعة"، مؤكدةً أن شعبنا قادر على الرد على جرائم الاحتلال وحماية مقدساته والثأر لدماء شهدائه.

اقرأ أيضا: 6 إصابات بينها إصابتان خطيرتان بعملية إطلاق نار في القدس

وأكدت أن شعبنا قادر على الرد على جرائم الاحتلال وحماية مقدساته والثأر لدماء شهدائه، وأن التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا لن تذهب هدرًا، وعلى المحتل أن ينتظر المزيد من هذه العمليات طالما استمرت عربدته وجرائمه في أرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس #إطلاق نار #معاليه أدوميم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة