استشهاد منفذ عملية القدس البطولية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد منفذ عملية "معاليه أدوميم" البطولية الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس المحتلة.

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ونفذ الشهيد مزارعة، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين إصابتان خطيرتان.

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ومستوطنة "معاليه أدوميم" مقامة على أراضي شرق مدينة القدس وتحديدًا على أراضي قرى العيزرية والسواحرة وأبو ديس، شهدت خلال الأشهر الماضية عملية بطولية للشهيد عدي التميمي الذي هاجم فيها أفراد أمن المستوطنة بشكل مباشر.

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المصدر / فلسطين أون لاين