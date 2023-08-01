الفصائل تبارك عملية "معاليه أدوميم" وتعدّها ردًّا طبيعيًّا

باركت فصائل فلسطينية عملية القدس البطولية التي وقعت مساء اليوم الثلاثاء، في أحد المحال التجارية داخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، في مدينة القدس المحتلة، والتي أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين بينها إصابتان خطيرتان.

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية القدس البطولية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، وأكدت أنها تأتي دفاعًا عن المسجد الأقصى وردًّا على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته.

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وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن ضربات الثائرين والمقاومين لن تتوقف دفاعًا عن أرضنا ومقدَّساتنا وإفشال مخطط حكومة المستوطنين المتطرفة على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

في حين أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن عملية إطلاق النار قرب مجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني شرق القدس تأتي ردًا على تغول الاحتلال على شعبنا، ولكمة في وجه الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" الذي دنس المسجد الأقصى قبل أيام.

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بدورها، باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العملية البطولية في "معاليه أدوميم"، وأكدت أنها تأتي كردٍ طبيعي على جرائم الاحتلال العنصرية في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت أن عملية "معاليه أدوميم" تعبر عن وعي الشعب الفلسطيني بحقيقة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما جسدّه الفدائي منفذ العملية بكل بطولة وجسارة.

وأشارت إلى أن الوحدة والمقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها الكفاح المسلح هي الأداة المثلى لمواجهة الاحتلال المجرم.

وأشادت حركة الجهاد الإسلامي بالعملية الفدائية البطولية التي نفذها مقاوم فلسطيني بطل في مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أرضنا المحتلة شرق القدس.

وباركت لجان المقاومة الشعبية العملية البطولية في "معاليه أدوميم"، مؤكدةً أنها صفعة جديدة لكل المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي واختراق جديد يثبت فشل وعجز الكيان أمام أبطال شعبنا.

في حين أكدت حركة فتح الانتفاضة، أن العملية البطولية في "معاليه أدوميم" تأتي ردًا طبيعيًا على تدنيس الأقصى وعلى التنكيل والإجرام المتواصل بأبناء الشعب الفلسطيني بالضفة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين