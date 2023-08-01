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تونس.. مقترح قانون "يجرم" التطبيع مع (إسرائيل)

01 اغسطس 2023 . الساعة 02:16 بتوقيت القدس
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أعلن البرلمان التونسي، الاثنين، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع (إسرائيل).

وقدمت اللجنة "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة"، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وفي أغسطس/آب 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام "المقاطعة" العربية لـ(إسرائيل) وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع (إسرائيل).

وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لـ(إسرائيل) عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع (إسرائيل) خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات إبراهيم".

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت (إسرائيل) والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهيم"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.

المصدر / الأناضول
#تونس #اسرائيل #قانون يجرم التطبيع

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