بالأسماء .. 9 لاعبين من غزة ينتظرون صدور تصاريحهم للوصول للضفة الغربية

غزة / مؤمن الكحلوت:

ينتظر "9" لاعبين صدور تصاريحهم من أجل الوصول للضفة الغربية المحتلة، والالتحاق بالفرق التي تعاقدت معهم في وقت سابق.

ويأمل اللاعبون " ناجي النحال، وربحي شتيوي، وعطايا جودة، وأنس الشخريت، وإبراهيم أبو عمير، وعبدالله شقفة، وتوفيق البيك، وشرف حسنين، ومحمد شبير"، صدور تصاريحهم خلال الأيام القادمة، على أمل اللحاق بدوري المحترفين منذ بدايته.

وأكدت الأندية أن المساعي ما زالت مبذولة لاستصدار تصاريح للاعبين، ومن المتوقع وصول 5 لاعبين جُدد للضفة الغربية خلال الأسبوع الحالي.

ووصل 3 لاعبون للمحافظات الشمالية خلال الأيام الماضية، حيث انضم الثلاثي (طلال جندية، وحازم أبو شنب، وحازم شكشك) لصفوف فريق مركز شباب الأمعري أحد أندية دوري الاحتراف الجزائي.

وعادت أندية الضفة الغربية لتوجّه بوصلتها نحو لاعبي قطاع غزة، للتعاقد مع المميزين منهم، بعد فترة انقطاع كبيرة والاهتمام بالتعاقد مع لاعبي الداخل المحتل عام 1948.

وظهر عدد من لاعبي غزة بشكل لافت في دوري المحترفين خلال الموسمين الأخيرين، مما جعل الاهتمام يزداد بالتعاقد مع نجوم الدوري في غزة، وذلك بسبب أيضاً عدم ارتفاع قيمة عقودهم مقارنة مع لاعبي الداخل المحتل، وندرة اللاعبين المميزين بالضفة الغربية في ذات الوقت.

واستقطبت أندية الضفة الغربية العشرات من لاعبي غزة خلال الـ15 عاماً الماضية، وكان أكثرها مع بداية تولّى الفريق جبريل الرجوب لملف الرياضة عام 2008.