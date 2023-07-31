الإصابات تضرب أبرز نجوم الدوري الممتاز

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تعرَّض 4 لاعبين لإصابات مختلفة خلال تدريبات ومباريات فِرقهم، في الفترة السابقة.

ويسابق لاعب الهلال محمد حسان الزمن من التعافي من الإصابة في العضلة الضامة، حيث غاب عن مباراة فريقه في بطولة الكأس، ويأمل اللحاق بمباراة فريقه في افتتاح بطولة الدوري.

وأصيب مدافع الشجاعية خيري مهدي بإصابة في العضلة الخلفية، ستبعده عن الملاعب لأربعة أسابيع قادمة، وبات مهدّدًا بقوة بالغياب عن فريقه أمام اتحاد بيت حانون في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، بينما تأكد غيابه عن بطولة الكأس.

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ويعاني محمود سلمي لاعب اتحاد بيت حانون من إصابة عضلية، تعرَّض لها خلال التدريبات، ويلعب جاهدًا للتخلص منها بشكل نهائي قبل انطلاق بطولة الدوري.

وتعرَّض أحمد عميرة مدافع فريق نادي شباب جباليا لإصابة بكسر في اليد خلال مباراة فريقه أمام غزة الرياضي في بطولة الكأس، ستبعده عن الملاعب لمدَّة شهر تقريبًا، لتزداد أزمة الثوار حيث سبقه زميله عبد الحميد الحاج بكسر في اليد أيضًا، وسيبتعد عن الملاعب لمدَّة شهرين.

وسيغيب شادي أبو العراج عن فريق شباب خان يونس حتى نهاية الموسم الجاري، بعد تعرّضه لكسر في قدمه خلال مباراة فريقه أمام أهلي بيت حانون، وإجرائه عملية جراحية وتركيب بلاتين.