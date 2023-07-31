في حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد قتلى اشتباكات مخيم عين الحلوة لـ9

ارتفعت حصيلة قتلى اشتباكات مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان إلى 9 وإصابة أكثر من 40 بجروح مختلفة.

ووفق مصادر فلسطينية، نقلت الإصابات إلى عدَّة مستشفيات في مدينة صيدا.

وصباح اليوم الإثنين، اشتدَّت حالة الاشتباكات بين عناصر حركة فتح، ومجموعة "الشباب المسلم"، والتي اتهمت مدير مخابرات "السلطة الفلسطينية" ماجد فرج، بالمسؤولية عن الاشتباكات في المخيم.

وأكد "الشباب المسلم" في بيان، مساء أمس الأحد، التزامهم الكامل بوقف إطلاق النار و"ما زلنا ملتزمين" مستدركين أن "أتباع التنسيق الأمني الصهيوني يأبون إلا مواصلة مسلسل التدمير والتهجير، وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ التي عنوانها مخيم عين الحلوة".

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وأغلق الجيش اللبناني، صباح اليوم جميع مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بعد تجدّد الاشتباكات داخله.

ووفق مصادر إعلامية، أصيب 6 أشخاص، من جرَّاء الاشتباكات.

وقُتل أمس الأحد العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي، بعد تعرّضه لكمين مسلَّح مع عدد من مرافقيه في حي "البساتين" في المخيم.

وقبل نحو شهرين أسفرت اشتباكات مماثلة في المخيم عن مقتل عضو في حركة "فتح" داخل المخيم نفسه، والذي يعد أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حوالي 450 ألفًا، يعيش معظمهم في 12 مخيمًا رسميًّا للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين