فجر اليوم.. مقتل شاب رميًا بالرصاص في مدينة اللد بالداخل المحتل

قُتل الشاب عبد أنور حسونة (39 عامًا)، فجر اليوم الإثنين، بجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، بالداخل الفلسطيني المحتل.

وجريمة الشاب "حسونة"، التاسعة التي تنفذ في البلدة منذ مطلع العام الحالي 2023.

اقرأ أيضا: جرائم القتل ضد فلسطينيي الداخل.. "الثمن المرير" لـ"هبة الكرامة"

ووفق مصادر محلية، تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في اللد، وعلى الفور هُرع طاقم طبي إلى المكان وقُدمت الإسعافات الأولية لشاب في الثلاثينيات من عمره، ونقلته وهو بحالة حرجة لمستشفى "أساف هروفيه"، حيث أقر الأطباء وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي الأسبوع الماضي، قُتل الشاب شادي أبو سحاب (29 عاما)، جراء انفجار مركبة في أحد شوارع مدينة اللد.

وبهذه الجريمة بلغت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، 127 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة ارتُكبت خلال 7 أشهر، مقارنة بسنوات سابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين