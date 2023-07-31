فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

8 سنوات على جريمة إحراق المستوطنين لعائلة "دوابشة" أحياء

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة شومر

فارس: تعديل قانون "الإفراج المبكر" سيتسبب بانفجار كبير في السجون

كيف تعلم ابنك المراهق معنى الامتنان وأثره في الحياة؟

مؤتمر أمناء الفصائل.. ما الجديد؟

حلم تطبيع المجتمع المقدسي

المصالحة ممر إجباري

المصالحة من جديد

تصاعد الدعوات الأمريكية لتقليص مساعدات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

فجر اليوم.. مقتل شاب رميًا بالرصاص في مدينة اللد بالداخل المحتل

31 يوليو 2023 . الساعة 08:03 بتوقيت القدس
...
من مكان مقتل الشاب حسونة

 قُتل الشاب عبد أنور حسونة (39 عامًا)، فجر اليوم الإثنين، بجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، بالداخل الفلسطيني المحتل.

وجريمة الشاب "حسونة"، التاسعة التي تنفذ في البلدة منذ مطلع العام الحالي 2023.

اقرأ أيضا: جرائم القتل ضد فلسطينيي الداخل.. "الثمن المرير" لـ"هبة الكرامة"

ووفق مصادر محلية، تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في اللد، وعلى الفور هُرع طاقم طبي إلى المكان وقُدمت الإسعافات الأولية لشاب في الثلاثينيات من عمره، ونقلته وهو بحالة حرجة لمستشفى "أساف هروفيه"، حيث أقر الأطباء وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي الأسبوع الماضي، قُتل الشاب شادي أبو سحاب (29 عاما)، جراء انفجار مركبة في أحد شوارع مدينة اللد.

وبهذه الجريمة بلغت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، 127 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة ارتُكبت خلال 7 أشهر، مقارنة بسنوات سابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الداخل المحتل #جرائم في الداخل #جريمة قتل في اللد #عبد أنور حسونة #عبد حسونة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة