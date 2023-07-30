وقفات جماهيرية بقطاع غزة دعمًا لاجتماع "الأمناء" ورفضًا للحصار

نُظمت مساء اليوم الأحد، وقفات جماهيرية في عدة مناطق من قطاع غزة؛ دعما لمؤتمر "الأمناء العامين" للفصائل الفلسطينية الذي انعقد في مصر، وللمطالبة بخطة وطنية لمواجهة الاحتلال.

وطالب المشاركون بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاما.

ورددوا في المسيرات الشعبية، هتافات مؤيدة للوحدة الوطنية والمقاومة الفلسطينية، مطالبين بإقرار خطة وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين، بقيادة بنيامين نتنياهو.

كما دعا المشاركون السلطة الفلسطينية إلى وقف الاعتقالات السياسية، والتنسيق الأمني، والتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة الغربية.

واختتمت اليوم أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي عقد في مدينة العلمين بمصر، لتحقيق الوحدة الوطنية، والاتفاق على برنامج فلسطيني مشترك لمواجهة حكومة الاحتلال.

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وأعلنت أربعة فصائل فلسطينية هي حركة "الجهاد الإسلامي"، "والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، ومنظمة "الصاعقة"، وحركة "فتح الانتفاضة" مقاطعة الاجتماع احتجاجا على استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين