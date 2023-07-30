حماس: نبذل جهودا مكثفة من أجل وقف إطلاق النار في عين الحلوة

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، جهاد طه، إن حركته تذبل "جهودًا كبيرة ومكثّقة من خلال الاتصالات التي أجرتها مع القوى اللبنانية والفلسطينية، من أجل التوصّل إلى اتّفاق من أجل وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، ومعالجة ذيول المعركة التي يشهدها المخيّم".

وأكّد طه، في تصريح لوكالة "قدس برس"، اليوم الأحد، على "حرص حماس على تكريس حالة الأمن والاستقرار داخل المخيّمات الفلسطينية في هذا التوقيت، لما فيه مصلحة العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني".

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وشدّد طه، على "الحرص الكامل على قطع الطريق أمام كل من يحاول ضرب السّاحة الفلسطينيّة أو إحداث حالة من العبث في المخيّمات الفلسطينية".

واعتبر، أن "القوى الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، تتمسّك بالعلاقة الأخويّة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل على تطوير هذه العلاقة بما يخدم الجانبين".

ودعا المتحدّث باسم حماس، الشعب الفلسطيني إلى "التماسك والوحدة لقطع الطريق على كل أدوات الفتنة التي تحاول العبث بأمن المخيّمات الفلسطينية في لبنان".

وكانت مصادر أمنية لبنانية، قد أكدت، اليوم الأحد سقوط 6 قتلى وإصابة 35 آخرين، خلال اشتباكات مستمرة بين مسلحين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوب لبنان.

المصدر / وكالات