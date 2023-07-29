قبائل البادية بغزة تنتفض نصرة لأهلنا في قرية العراقيب

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:

في أقرب نقطة مطلعة من قطاع غزة، على الأراضي المحتلة عام 1948م، نظمت قبائل البادية وقفة دعم وإسناد لأهلنا في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب المحتل.

وتزامنت الوقفة التي نظمتها قبائل البادية، بمخيم ملكة شرقي مدينة غزة، مساء اليوم، مع انطلاق مهرجان "التحدي والصمود" الثالث عشر، الذي أقيم في قرية العراقيب، تحت عنوان "لن نخذل العراقيب"، حيث تعرضت القرية لعمليات هدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية 219 مرة.

وتقع قرية العراقيب في شمال مدينة بئر السبع، في النقب جنوب فلسطين المحتلة، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 200 ألف متر مربع، وتعيش فيها 22 عائلة، ويُقدر عددهم نحو 800 شخص، ويعتمدون على تربية الأغنام والمواشي مصدرًا وحيدًا لرزقهم.

وهدمت سلطات الاحتلال بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة في 17 تموز/ يوليو الماضي، وهدمتها أول مرة في يوليو/ تموز 2010م، ولا تعترف سلطات الاحتلال بالقرية.

أيقونة التحدي

وقال المتحدث باسم تجمع قبائل البادية محمود أبو غياض: "إننا نقف لتضامنًا مع أهلنا في قرية العراقيب، لنؤكد تمسكنا بهويتنا الفلسطينية وأرضنا وأننا لن نتخلى عنها".

وأضاف أبو غياض، في كلمة له: أننا نعيش الذكرى الثالثة عشرة لهدم قرية العراقيب للمرة الأولى عام 2010م، حينها أقدمت آلياته على مداهمتها وهدم منازلها، بهدف تهجير سكانها والسيطرة عليها.

وبين أن قوات الاحتلال هدمت القرية خلال العام الجاري الـ12 مرة، فيما أقدمت العام الماضي على هدمها 15 مرة، بينما شهد العام 2021م، هدم منازل القرية 14 مرة، مردفًا وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها، في محاولة منهم للتأكيد على تمسكهم بأرضهم وإفشال مخططات الاحتلال في الاستيلاء عليها.

وأكد أن قرية العراقيب تتعرض لأبشع صور التدمير من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف؛ لاقتلاع سكانها منها وتهويدها، مشيرًا إلى أن القرية ستبقى أيقونة التحدي والصمود ولن يسمح لسلطات الاحتلال وحكومتها المتطرفة تنفيذ مخططاتها العنصرية.

وبين أن صمود أهالي القرية أفشل مخططات الاحتلال الرامية لخنق الفلسطينيين وحصارهم وابقائهم على أراضٍ ضيقة يسهل السيطرة عليهم، داعيًا الكل الفلسطيني للانتفاض دعمًا وإسنادًا لأهلنا في النقب المحتل وخاصة في قرية العراقيب التي تواجه مخططات الاقتلاع والتهجير.

واختتم ابو غياض: "أن محاولات الاحتلال هدم القرية واعتقال شبابها وشيخها عزيز الطوري، لن يثنيها عن مواصلة مقارعته لسلطات الاحتلال والتصدي لها"، مردفًا: "أننا معكم ولن نتخلى عنكم وما ضاع حق وراءه مطالب".

المصدر / فلسطين أون لاين