31 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 31 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1947 إعلان انتهاء عصبة الأمم.

إعلان انتهاء عصبة الأمم. 1961 وصول المهاجر اليهودي رقم مليون إلى فلسطين منذ تأسيس الكيان العبري.

وصول المهاجر اليهودي رقم مليون إلى فلسطين منذ تأسيس الكيان العبري. 1988 فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية.

فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية. 1991 الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاقاً تاريخياً لخفض عدد الرؤوس النووية إلى حوالي الثلث.

الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاقاً تاريخياً لخفض عدد الرؤوس النووية إلى حوالي الثلث. 1996 الاحتلال الإسرائيلي يعثر على جثة الجندي ايلان سعدون بعد أن اختطفه مقاومون من حركة حماس عام 1989.

الاحتلال الإسرائيلي يعثر على جثة الجندي ايلان سعدون بعد أن اختطفه مقاومون من حركة حماس عام 1989. 2001 طائرات الاحتلال تغتال القائدين في حماس جمال منصور وجمال سليم في نابلس.

طائرات الاحتلال تغتال القائدين في حماس جمال منصور وجمال سليم في نابلس. 2002 مقتل مستوطنين بإطلاق نار قرب بلدة جماعين شمال الضفة الغربية وعملية استشهادية في الجامعة العبرية بالقدس تؤدي إلى مقتل 7 مستوطنين وجرح 20 آخرين.

مقتل مستوطنين بإطلاق نار قرب بلدة جماعين شمال الضفة الغربية وعملية استشهادية في الجامعة العبرية بالقدس تؤدي إلى مقتل 7 مستوطنين وجرح 20 آخرين. 2014 استشهاد 88 مواطنًا بينهم صحفيان في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 1446 ويبلغ عدد الجرحى أكثر من 7840 جريحًا.

استشهاد 88 مواطنًا بينهم صحفيان في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 1446 ويبلغ عدد الجرحى أكثر من 7840 جريحًا. 2014 الرئيس البوليفي إيفو مورالس يعلن أن (إسرائيل) كيان إرهابي، ويلغي السماح بدخول الإسرائيليين دون تأشيرة سفر.

الرئيس البوليفي إيفو مورالس يعلن أن (إسرائيل) كيان إرهابي، ويلغي السماح بدخول الإسرائيليين دون تأشيرة سفر. 2015 حرق المستوطنون منزل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس فاستشهد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة، كما استشهد والداه متأثرين بجروحهما لاحقًا وبقي الطفل أحمد دوابشة الناجي الوحيد من هذه العملية الإرهابية.

حرق المستوطنون منزل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس فاستشهد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة، كما استشهد والداه متأثرين بجروحهما لاحقًا وبقي الطفل أحمد دوابشة الناجي الوحيد من هذه العملية الإرهابية. 2017 رئيس مركز القدس الدولي يُعلن أنَّ السُلطات الإسرائيليَّة صادرت وثائق مُهمَّة كانت محفوظة بداخل المسجد الأقصى تتعلق بأملاك وأوقاف القدس وأراضيها، وذلك أثناء فترة إغلاقه أمام المُصلِّين مُنذ يوم 14 يوليو إلى 27 يوليو 2017.

المصدر / فلسطين أون لاين