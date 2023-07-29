النائب منصور: تكاتف أهلنا في نابلس ومساندتهم للمقاومين يبطل كيد الاحتلال

أكدت النائب منى منصور أن تكاتف الأهالي في محافظة نابلس ومساندتهم للمقاومين وعائلاتهم، مشهدٌ يغيط الاحتلال ويُبطل كيده، إلى جانب تعزيز صورة شعبنا المشرقة ووحدته المباركة.

وقالت منصور في تصريحات وصلت " ": "إن شعبنا في نابلس عوَّدنا على الخير وحب المقاومين، والوقوف إلى جانب جميع المستضعفين في الأرض"، مشيرة إلى أن هذه الحالة يكرهها الاحتلال وتجسد روح الوحدة التي تهزم الأعداء.

وحثَّت أبناء شعبنا على المشاركة في حملة إعادة بناء منازل الشهداء والأسرى التي دمَّرها الاحتلال بنابلس، والتي أطلقتها الحملة الشعبية بالتعاون مع مؤسسات محافظة نابلس.

وشدَّدت على أن شعبنا لا يزال يقف إلى جانب بعضه البعض، رغم التضحيات الكبيرة التي قدَّمها على مدار السنوات الماضية، منوّهة إلى أن غطرسة الاحتلال لم تكسره ولم تدفعه إلى الاستسلام.

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وبدأت حملة "نابلس عزها بناسها" اليوم السبت وحتى السبت الموافق 05 آب/ أغسطس 2023، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً يوميّاً، على دوار الشهداء بنابلس، بهدف جمع التبرعات المادية لإعادة إيواء أصحاب البيوت المدمَّرة من قِبل الاحتلال.

وأكد مازن الدنبك أحد القائمين على الحملة، على أهمية الحملات الإنسانية والتضامنية في تقديم الدعم للعائلات المهدَّمة بيوتهم وإيوائها.

وبيَّن أنها تمثل رسالة من الحاضنة الشعبية لمساندة أبناء شعبهم في وجه التحديات، التي يواجهونها من جرَّاء سياسات الاحتلال، لافتاً إلى ضرورة رد بعض الديْن لعائلات الشهداء والأسرى المهدَّمة بيوتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين