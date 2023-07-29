روسيا تُقرر فرض حظر على تصدير الأرز حتى نهاية العام 2023

أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم السبت، عن قرار فرض حظر تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023، مشيرةً إلى أن القرار بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.

وأوضح في بيان صحفي، أن الحكومة فرضت حظرًا مؤقتًا على تصدير الأرز وجريش الأرز، وأن القيود ستكون سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2023، مبينة أنه تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية.

وأشار إلى أن الحظر لا ينطبق على الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، مضيفة أنه يسمح بإرسال حبوب الأرز والأرز إلى الخارج كمساعدة إنسانية، وكذلك في إطار عمليات العبور (الترانزيت) الدولية.

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يشار إلى أن السلطات الروسية كانت قد حظرت تصدير الأرز وجريش الأرز في 30 يونيو 2022 لستة أشهر ومددت الحظر في 31 ديسمبر الماضي لستة أشهر أخرى.

وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية أعلنت بالأمس، عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز، بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.

وقبل عدة أيام، أعلنت بدورها الهند وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

المصدر / فلسطين أون لاين