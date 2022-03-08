بوتين يحظر تصدير المواد الخام إلى خارج روسيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.

وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

وأرجع بوتين إصدار المرسوم المعني بتطبيق تدابير اقتصادية خاصة إلى "ضرورة ضمان أمن روسيا"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يسري القرار حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ولم تصدر الحكومة الروسية، حتي مساء الثلاثاء، قائمة بالمواد التي يشملها المرسوم.

وجاء قرار بوتين في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط والغاز الروسية، ردا على تواصل التدخل الروسي في أوكرانيا.

وفجر 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / الأناضول