اعتداءات المستوطنين تطال مزارعًا وزوجته شرق بيت لحم

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مزارع وزوجته في برية تقوع، شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، خلال تصريحات صحفية، بأن "عدداً من مستوطني البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل أسابيع على أراضي المواطنين في برية تقوع هاجموا لليوم الثاني على التوالي المواطن سليم عبد البدن (65 عامًا) وزوجته في أرضه التي يقيم فيها منذ سنوات".

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وأكد أن المستوطنين حاولوا حرق خيمته والمساس بماشيته، لكن بمساعدة المواطنين تمكن من التصدّي لهم ومنعهم من تحقيق مأربهم.

وأشار إلى وجود مخطَّط استيطاني في تلك المنطقة، موضحاً أن سلطات الاحتلال تتواطأ مع المستوطنين في اعتداءاتهم ضد المواطنين، للمساهمة في نقلهم قسريًّا من أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين