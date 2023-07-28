دعوات للمساهمة بحملة إعادة بناء منازل الشهداء والأسرى التي دمّرها الاحتلال

دعت الحملة الشعبية لإعادة بناء منازل الأحرار الثانية بالتعاون مع مؤسسات محافظة نابلس، لإنجاح حملة إعادة بناء المنازل الفلسطينية التي هدّمها الاحتلال.

وحملت الحملة اسم "نابلس عزها بناسها" والتي ستقام خلال الفترة من يوم السبت الموافق 29-07-2023 وحتى السبت الموافق 05-08-2023 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا على دوار الشهداء.

وتهدف هذه الحملة لجمع التبرعات المادية لإعادة إيواء أصحاب البيوت المدمرة والمهدمة على يد آلة الحرب الصهيونية.

وأكد مازن الدنبك أحد القائمين على الحملة، على أهمية الحملات الإنسانية والتضامنية في تقديم الدعم للعائلات المهدمة بيوتهم وإيوائها.

وبين أنها تمثل رسالة من الحاضنة الشعبية لمساندة أبناء شعبهم في وجه التحديات التي يواجهونها جراء سياسات الاحتلال.

ولفت إلى ضرورة رد بعض الدين لعائلات الشهداء والأسرى المهدمة بيوتهم، داعيًا المساجد للمساهمة في نجاح الحملة بدعوة المصلين ودعم العائلات المحتاجة.

ودعا أصحاب رؤوس الأموال للمساهمة في إنجاح الحملة التي تعتبر "رد جميل" لعائلات الشهداء والأسرى الذين قدموا التضحيات.

المصدر / فلسطين أون لاين