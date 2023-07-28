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ما أسباب آلام أسفل الظهر؟ وكيف يمكن علاجها والوقاية منها؟

28 يوليو 2023 . الساعة 06:16 بتوقيت القدس
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ما أسباب آلام أسفل الظهر؟ وكيف يمكن علاجها والوقاية منها؟

تعد آلام عظم الذنب (العصعص) أحد أكثر الآلام المزعجة والمنتشرة في الوقت ذاته، إذ من شأنها أن تحيل حياة المريض إلى جحيم وتمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي في بعض الحالات.

وعرّفت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور آلام عظم الذنب بأنها آلام مبرحة تصيب العصعص، وهو عظم ناتج عن اندماج الفقرات السفلية الأربع من العمود الفقري يلي العجز، مشيرة إلى أن هذه الآلام تحدث عند الجلوس أو التغوط.

وتكمن أسباب هذه الآلام في التعرض للكدمة بعد السقوط على المقعدة أو نتيجة الولادة، كما يمكن أن يؤدي الجلوس لفترة طويلة أيضا إلى آلام العصعص، خاصة على المقاعد الصلبة أو المعدات الرياضية أو المقاعد الضيقة جدا مثل الدراجة.

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وأضافت الجمعية أنه يمكن مواجهة آلام عظم الذنب من خلال تطبيقات السخونة والبرودة، مثل وسادة ساخنة أو حمام مقعدة دافئ أو ضمادة ضاغطة باردة تحتوي على جِل، ويمكن أيضا تخفيف الألم بواسطة المسكنات.

ويمكن أيضا مواجهة الألم بواسطة العلاج الطبيعي، كما يمكن اللجوء إلى الحَقن بمواد فعالة ذات تأثير مخدر، وكحل أخير يمكن اللجوء إلى الجراحة.

ويمكن الوقاية من آلام عظم الذنب من خلال تجنب الجلوس لفترة طويلة، حيث ينبغي النهوض من وقت إلى آخر مع مراعاة الانحناء قليلا إلى الأمام أثناء الجلوس، ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لتعويض فترات الجلوس الطويلة.

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#آلام أسفل الظهر #عظم الذنب #العصعص

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