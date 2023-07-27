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خطيبة الأسير حسن سلامة تصل قطاع غزة

27 يوليو 2023 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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وصلت ظهر اليوم الخميس إلى قطاع غزة، المحررة غفران زامل خطيبة الأسير حسن سلامة القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس حسن سلامة، عبر معبر رفح البري، لزيارة ذوي الأخير.

واستقبل غفران القادمة من مخيم العين غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، عدد من المسؤولين والأسرى المحررين وذوي القائد حسن سلامة.

وهذه الزيارة الأولى لغفران إلى القطاع، منذ ارتباطها بسلامة قبل نحو 13عامًا، والمحكوم بالسجن 48 مؤبداً وثلاثين عاماً، أمضى منها 27 عاماً، معظمها في العزل الانفرادي، بتهمة تنفيذ سلسلة عمليات الثأر المقدس وقتله وإصابته عشرات المستوطنين انتقاما لاغتيال القائد المهندس يحيى عياش.

المصدر / فلسطين أون لاين
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