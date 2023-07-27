لجنة برلمانية تطالب بمحاسبة المسؤولية عن حادث وفاة المواطن أبو قوطة

طالبت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي متابعة العمل الحكومي ووزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحاسبة المسؤولين عن الحادث الأليم الذي أدى إلى وفاة المواطن شادي أبو قوطة في خان يونس صباح اليوم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها تتابع الحدث الأليم لوفاه المواطن شادي أبو قوطه من خان يونس، ولا زالت اللجنة في متابعة متواصلة للحدث.

وتقدمت اللجنة لذوي المواطن المرحوم شادي ابو قوطه بأحر التعازي والمواساة.

وطالبت بلدية خان يونس بتحمل مسؤولياتها عن هذا الحدث الأليم، كما طالبت اللجنة الحكومية ووزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة تحقيق فورية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحدث الاليم وتنفيذ نتائج التحقيق أيا كانت هذه النتائج تحقيقا للحق والعدل.

المصدر / فلسطين أون لاين