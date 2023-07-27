أوقاف القدس: 2140 مستوطنا اقتحموا الأقصى اليوم

اقتحم أكثر من ألفي مستوطن يتقدمهم عدد من ورزاء حكومة المستوطنين الفاشية باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس، لإحياء ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن 2140 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن 393 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد الظهر ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

بدورها أدانت الهيئات الإسلامية في القدس الانتهاكات التي تعرّض لها المسجد الأقصى اليوم، وأكدت إصرارها على مواجهة إجراءات الاحتلال ضد الأقصى ورواده.

اقرأ أيضا: بالفيديو حمادة لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يعلن الحرب الدينية بعدوانه على الأقصى

وبدأت الجماعات المتطرفة الصهيونية صباح اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بقيادة وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال في ذكرى ما يسمونه "خراب الهيكل" المزعوم.

وشرع المستوطنون عند الساعة السابعة صباحا باقتحام المسجد الأقصى لى شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة حيث تقدم أولى المجموعات التي اقتحمت الأقصى مجموعة من الحاخامات إلى جانب بن غفير.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصر الوحدات الخاصة في ساحات الحرم لتوفير الحراسة للمقتحمين، ولإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنع تنقلهم خلال الجولات الاستفزازية للمستوطنين في ساحات الحرم.

وجاءت اقتحامات الأقصى على شكل مجموعات، تضم كل مجموعة العشرات من المستوطنين، يقومون بتنظيم جولات استفزازية، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية من الأقصى وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.