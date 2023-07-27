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"حماس" تُعلّق على وفاة المواطن أبو قوطة بخان يونس

27 يوليو 2023 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

علَّقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على حادثة وفاة المواطن شادي عطية أبو قوطة في مدينة خان يونس.

وقالت الحركة في بيان لها: "تشاطر حركة حماس أهلنا في خان يونس عامَّة وعائلة أبو قوطة خاصة كل معاني الحزن والأسى والإدانة والاستنكار من جرَّاء الحادث الأليم الذي أدَّى لوفاة المواطن: شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة".

وحمَّلت "حماس" كامل المسؤولية عما حدث، "فلا يوجد أي مبرر لهذا السلوك غير المسؤول".

وأكدت عزاءها وتضامنها التام مع ذوي الفقيد، مشدّدة على تحمّل وزارة الحكم المحلي، وبلدية خان يونس مسؤوليتها الكاملة والتامة تجاه ما حدث.

ودعت كل مسؤول عن هذا الحادث المستنكر المبادرة إلي تحمّل مسؤوليته فورًا.

وطالبت "حماس" بتشكيل بلجنة تحقيق حكومية فوراً.

وشدَّدت الحركة على أنها ستواصل قيادة الحركة في محافظة خان يونس متابعة كل التفاصيل مع الجهات الرسمية إحقاقاً للحق، ولن نسمح مطلقاً بهذه التجاوزات مهما كانت المخالفات القانونية هنا وهناك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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