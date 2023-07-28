28 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 28 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1882 المحكمة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر.

المحكمة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر. 1929 عقد المؤتمر الصهيوني السادس عشر في زيورخ.

عقد المؤتمر الصهيوني السادس عشر في زيورخ. 1956 الحكومة البريطانية تجمد الأرصدة المالية المصرية في بنوك إنجلترا وذلك في أعقاب تأميم قناة السويس.

الحكومة البريطانية تجمد الأرصدة المالية المصرية في بنوك إنجلترا وذلك في أعقاب تأميم قناة السويس. 1960 الجامعة العربية تفرض مقاطعة اقتصادية على إيران بعد خمسة أيام من اعترافها بدولة (إسرائيل).

الجامعة العربية تفرض مقاطعة اقتصادية على إيران بعد خمسة أيام من اعترافها بدولة (إسرائيل). 1964 افتتاح أول مؤتمر طبي فلسطيني في القدس.

افتتاح أول مؤتمر طبي فلسطيني في القدس. 1988 الاحتلال الإسرائيلي يبعد الدكتور محمد صيام رئيس الجامعة الإسلامية عن غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يبعد الدكتور محمد صيام رئيس الجامعة الإسلامية عن غزة. 2001 عودة رأس نفرتاري زوجة الفرعون رمسيس الثاني وست لفائف بردي مسروقة إلى مصر بعد أن تم تهريبها إلى بريطانيا خلال التسعينيات من مخزن في سقارة، جنوب القاهرة، ويرجع تاريخ التمثال إلى عام 1300 ق.م

عودة رأس نفرتاري زوجة الفرعون رمسيس الثاني وست لفائف بردي مسروقة إلى مصر بعد أن تم تهريبها إلى بريطانيا خلال التسعينيات من مخزن في سقارة، جنوب القاهرة، ويرجع تاريخ التمثال إلى عام 1300 ق.م 2002 مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عليهم جنوب جبل الخليل، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن العملية.

مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عليهم جنوب جبل الخليل، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن العملية. 2006 حزب الله اللبناني ينفذ تهديداته باستهداف ما بعد حيفا ويطلق صاروخًا مستهدفًا مدينة العفولة التي تبعد 47 كيلو متر عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

حزب الله اللبناني ينفذ تهديداته باستهداف ما بعد حيفا ويطلق صاروخًا مستهدفًا مدينة العفولة التي تبعد 47 كيلو متر عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. 2014 كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد موقع ناحل عوز العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة فتقتل 10 جنود.

كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد موقع ناحل عوز العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة فتقتل 10 جنود. 2014 دكت مدفعية القسام تجمعًا للجنود شرق خزاعة بخان يونس وقد اعترف العدو بمقتل 6 من جنوده.

دكت مدفعية القسام تجمعًا للجنود شرق خزاعة بخان يونس وقد اعترف العدو بمقتل 6 من جنوده. 2017 المحكمة العليا الباكستانية تصدر قرارها القاضي باستبعاد رئيس الوزراء نواز شريف من شغل أي منصب عام في البلاد بعد إدانته بقضية فساد.

المصدر / فلسطين أون لاين