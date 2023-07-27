"حماس" تنعى الشهيد "أبو سمرة" وتؤكد أن "دماء الأطفال ستلاحق المجرمين الصهاينة"

تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير الشعب الفلسطيني وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد الطفل: فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عامًا)، الذي ارتقى الليلة الماضية، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت في بيان صحفي، اليوم الخميس: "إننا وإذ نعزي ذوي الطفل أبو سمرة، لنؤكد أن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني لن تجلب له أمنًا، وإن دماء الأطفال ستلاحق المجرمين الصهاينة في كل مكان".

وكان الشهيد أبو سمرة ارتقى خلال اقتحام قوات الاحتلال لـ"حي النقار" غرب قلقيلية بالضفة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين