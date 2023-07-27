كتيبة العياش تقصف غلاف جنين بصاروخ قسام 1 ردًّا على العدوان على "الأقصى"

أعلنت كتيبة العياش، التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، قصفها مستوطنة "رام أون"، بغلاف جنين.

وقالت كتيبة العياش في بيان لها، وصل " " نسخة عنه: في إطار معركة الاعداد والتطوير المستمر وردّاً على جرائم هذا العدو الحاقد بحق أبناء شعبنا وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدَّساتنا، تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة (رام اون) في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام 1".

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وأضافت في بيانها: "نقول لهذا العدو الغبي إن المسجد الأقصى خط أحمر لن نسمح بتجاوزه، فدماؤنا رخيصة في سبيله.. ونقول لهذا العدو الحاقد إن إرث العياش قادم بإذن الله".

واقتحم أكثر من 1466 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى، كان على رأسهم المتطرّف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وذلك في ذكرى ما يسمَّى "خراب الهيكل".

المصدر / فلسطين أون لاين