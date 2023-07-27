"الأونروا" تنشر مواعيد تسليم الكوبونات لباقي فئات الأسر

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن قرب نهاية توزيع الدورة الثانية من مساعداتها الغذائية -الكوبونات- على اللاجئين في قطاع غزة والتي بدأت منذ شهر يونيو 2023.

وذلك من خلال توضيحها موعد توزيع الكوبونات على جميع فئات وأعداد الأسر المستفيدة من قِبل موقعها وصفحتها الخاصة برابط فحص الكوبونات لهذه الدفعة (بالأسفل).

وتعتمد الأونروا في عملية توزيعها للكوبونات في القطاع على عدد أفراد العائلة الواحدة وتحديد وقت معين لكل أسرة، مع العلم أنها بدأت العمل بتوزيع الكوبونات في شهر 3 لهذا العام وتنتهي في شهر 8 القادم من توزيع الدفعة الثانية.

ومن المتوقع أن تبدأ "الأونروا" بتوزيع الدفعة الثالثة من مساعداتها الغذائية -الكوبونات- بداية شهر 9 القادم، مع العلم أنها تقوم بتوزيع الكوبونات على الأسرة المستفيدة 4 مرات في كل عام.

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رابط فحص كوبونة الوكالة الدورة الثانية 2023

وتتيح " الأونروا" عبر موقعها الإلكتروني، صفحة تفيد بموعد وتاريخ التوزيع الكوبونات بناءً على عدد أفراد الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى مركز التوزيع، مع العلم أنها عملت بالفترة الأخيرة على زيادتها إلى 15 مركزًا وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظًا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

وأوضحت "الأونروا" أنها لن تتمكن من تسليم مادة السكر لهذه الدورة 2-2023 إلا في حين توفرها، كما أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع إلا عبر رابط الاستعلام عن كوبونات المساعدات الغذائية الطارئة ".. اضغط هــــــنـا، نظراً لإلغاء خدمة الرسائل النصية.

وتحتوي حصة الفرد في العائلة المستفيدة من المساعدات الغذائية (الكوبونة الموحدة) خلال الدورة الواحدة كل ثلاثة أشهر والتي تصرفها "الأونروا" مجانًا لهذه الأسر المتعففة على 25 كيلو من الدقيق و2 كيلو من الأرز، و1 لتر من زيت دورا الشمس، 0.5 كيلو من السكر، و0.8 من الحليب، و1 كيلو من الحمص.

وأخيراً، يستفيد من هذه المساعدات التي تقدّمها وكالة الغوث والمعروفة باسم "كوبونة"، أكثر من مليون ومائة ألف شخص على مستوى قطاع غزة، بواقع أربع دورات في العام، وتأتي حاجة الأسر المستفيدة لهذه الكوبونات نتيجة الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع نسبة البطالة بفعل حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة منذ عام 2007م.

المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية