بقيادة المتطرف "بن غفير".. آلاف المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

بقيادة المتطرف عضو "الكنيست"، ووزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

وبدأ آلاف المستوطنين منذ ساعات الفجر بالتوافد إلى ساحة البراق، ونفذوا جولات استفزازية بأزقة القدس القديمة، فيما احتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة من أجل اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم.

وسبق ذلك اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

وشارك إلى جانب بن غفير من المسؤولين الإسرائيليين وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف.

وقالت مصادر مقدسية إن 9 مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، منذ صباح اليوم بحماية من قوات الاحتلال.

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وعمدت شرطة الاحتلال على نشر عناصر الوحدات الخاصة في ساحات الحرم لتوفير الحراسة للمقتحمين، وكذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنع تنقلهم خلال الجولات الاستفزازية للمستوطنين في ساحات الحرم.

وفي السياق احتشدت مجموعة من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وفي ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم الخميس، أدت مجموعات من المستوطنين طقوسًا تلمودية في البلدة القديمة وعند إحدى بوابات المسجد الأقصى إحياء ذكرى "خراب الهيكل".

وبات العشرات من المستوطنين من جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" ليلتهم عند مدخل باب المغاربة لتنفيذ الاقتحامات الجماعية للأقصى.

وجاءت اقتحامات الأقصى على شكل مجموعات، تضم كل مجموعة العشرات من المستوطنين، قاموا بتنظيم جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية من الأقصى وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

المصدر / فلسطين أون لاين