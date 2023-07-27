27 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 27 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1905 عقد المؤتمر الصهيوني السابع في بال.

عقد المؤتمر الصهيوني السابع في بال. 1954 توقيع بالأحرف الأولى اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر.

توقيع بالأحرف الأولى اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر. 1955 بلغاريا تُسقط طائرة متجهة إلى (إسرائيل)، ومقتل 58 شخصاً كانوا على متنها.

بلغاريا تُسقط طائرة متجهة إلى (إسرائيل)، ومقتل 58 شخصاً كانوا على متنها. 1956 القيادة العسكرية الإنجليزية تضع "الخطة "700" للهجوم على مصر، وذلك بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.

القيادة العسكرية الإنجليزية تضع "الخطة "700" للهجوم على مصر، وذلك بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس. 1971 مقتل أبي علي إياد واسمه الحقيقي "وليد أحمد نمر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال الصدام العسكري بين قوات النظام الأردني وقـ وات منظمة التحرير الفلسطينية.

مقتل أبي علي إياد واسمه الحقيقي "وليد أحمد نمر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال الصدام العسكري بين قوات النظام الأردني وقـ وات منظمة التحرير الفلسطينية. 1982 رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي تبدأ أول زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بها رئيس وزراء هندي منذ أحد عشر عاماً.

رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي تبدأ أول زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بها رئيس وزراء هندي منذ أحد عشر عاماً. 1988 مدينة بوسطن الأمريكية تشهد أسوأ زحام مروري في ثلاثين عاماً.

مدينة بوسطن الأمريكية تشهد أسوأ زحام مروري في ثلاثين عاماً. 1989 مجموعة إسرائيلية تخطف الشيخ عبد الكريم عبيد أحد قادة حزب الله من لبنان.

مجموعة إسرائيلية تخطف الشيخ عبد الكريم عبيد أحد قادة حزب الله من لبنان. 1997 انفجار قنبلة أنبوبية على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية يسفر عن مقتل شخصين وإصابة 110 آخرين بجراح.

انفجار قنبلة أنبوبية على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية يسفر عن مقتل شخصين وإصابة 110 آخرين بجراح. 2008 استشهاد القائد القسامي شهاب الدين النتشة من الخليل في اشتباك مسلح دام أكثر من 11 ساعة مع القوات الصهيونية التي حاصرته بمنطقة شعب الملح في مدينة الخليل.

استشهاد القائد القسامي شهاب الدين النتشة من الخليل في اشتباك مسلح دام أكثر من 11 ساعة مع القوات الصهيونية التي حاصرته بمنطقة شعب الملح في مدينة الخليل. 2010 جرافات إسرائيلية تهدم قرية العراقيب التي تقع شمال مدينة بئر السبع في النقب بالكامل.

جرافات إسرائيلية تهدم قرية العراقيب التي تقع شمال مدينة بئر السبع في النقب بالكامل. 2014 طائرات الاحتلال تشن مئات الغارات الجوية، وتواصل المدفعية إطلاق قذائفها في الأحياء السكنية في مختلف محافظات قطاع غزة، وحصيلة الشهداء تبلغ 1062 شهيدًا، وعدد الجرحى يبلغ 6037 جريحا وكتائب القسام تعلن أنها قتلت 86 جنديا إسرائيليًا.

طائرات الاحتلال تشن مئات الغارات الجوية، وتواصل المدفعية إطلاق قذائفها في الأحياء السكنية في مختلف محافظات قطاع غزة، وحصيلة الشهداء تبلغ 1062 شهيدًا، وعدد الجرحى يبلغ 6037 جريحا وكتائب القسام تعلن أنها قتلت 86 جنديا إسرائيليًا. 2018 حدوث أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين حتى التاريخ المذكور.

المصدر / فلسطين أون لاين