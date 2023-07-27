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عسكريون يعلنون الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم

27 يوليو 2023 . الساعة 02:47 بتوقيت القدس
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عسكريون يعلنون الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم

أعلن عسكريون من النيجر، فجر اليوم الخميس، عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق حدود البلاد، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العسكريين أعلنوا حظر التجول في جميع أنحاء البلاد.

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وأعلنت مصادر في إدارة رئاسة النيجر أن الحرس الرئاسي يحاصر قصر الرئيس بازوم، في العاصمة نيامي ويحتجزه بداخله.

وتجدر الإشارة إلى أن بازوم انتخب رئيسا في عام 2021، ويعتبر حليفا وثيقا لفرنسا.

وتأتي هذه المستجدات تزامنا مع حديث عن اعتزام الرئيس بازوم مؤخرا إقالة رئيس الحرس الوطني عمر تشياني من منصبه.

ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 شهدت النيجر 4 انقلابات كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة.

وتولى بازوم رئاسة النيجر في فبراير/ شباط 2021 ليواجه قبل أدائه اليمين الدستورية محاولة انقلاب تم إخمادها بعد فترة قصيرة.

المصدر / وكالات
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