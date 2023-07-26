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الاحتلال يستدعي القيادي حسن يوسف للمقابلة غدًا

26 يوليو 2023 . الساعة 22:33 بتوقيت القدس
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استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيادي في حركة حماس والنائب حسن يوسف للمقابلة غدا الخميس في معسكر عوفر برام الله، بعد أسبوعين من الإفراج عنه من سجونها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الشيخ يوسف أبرز قادة حماس بالضفة في التاسع من الشهر الجاري، بعد أن أمضى 20 شهرا في سجونها.

واعتقلت قوات الاحتلال يوسف في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

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والشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس، والنائب في المجلس التشريعي ورجل الإصلاح ونصير الأسرى والمظلومين، أمضى 24 عاما في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقال.

وتعرض النائب حسن يوسف منذ عام 1971 إلى استهداف سلطات الاحتلال، بسبب نشاطه المجتمعي والسياسي، فقد اعتقل لأول مرة عندما كان طفلاً لم يتجاوز 16 عاماً، وذلك بعد توليه منصب إمام مسجد.

وجاء اعتقاله الثاني في أوائل التسعينات بتهمة الانتماء لحركة حماس، وانتهت فترة الاعتقال بنفيه إلى مرج زهور جنوب لبنان لمدة عام مع 417 شخصية من قيادات حماس والجهاد الإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الشيخ حسن يوسف

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