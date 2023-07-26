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الاحتلال يحول الناشط ثامر سباعنة للاعتقال الإداري

26 يوليو 2023 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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حولت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، المختص بشؤون الأسرى ثامر سباعنة من قباطية بجنين إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

واعتقلت قوات الاحتلال سباعنة السبت الفائت، على حاجز عسكري متنقل غرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأمضى سباعنة أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال، وهو كاتب معروف وأحد أبرز الناشطين الفلسطينيين في مجال الأسرى.

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وفي مرات سابقة، تعرض سباعنة للاستدعاء من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية، إلى جانب اعتقاله لسنوات في سجون الاحتلال بينها سنوات قضاها في الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #جنين #الاعتقال الاداري #ثامر سباعنة

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