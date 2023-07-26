رابط فحص كوبونات "الأونروا" عن شهر 7

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بدء الدورة الجديدة من توزيع المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة للدورة الجديدة يوليو 2023.

ونشرت الوكالة رابطًا لفحص الكابونة للدورة الجديدة حيث سيتم عملية توزيع المساعدات الغذائية، اضغط هنا.

لذلك، يجب الاطلاع على موقع الوكالة على الرابط للحصول على المعلومات اللازمة حول فحص الكابونات في يونيو 2023 للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

ويبحث المستفيدون من هذه المساعدات عن موقع فحص الكابونات وعن تفاصيل المساعدات التي سيحصلون عليها.

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خطوات فحص كابونة الوكالة شهر يوليو الدورة الجديدة:

ادخل إلى رابط الأونروا لفحص كابونة الوكالة شهر يوليو gfoportal.unrwa.org. ادخل رقم التسجيل. اضغط على أيقونة بحث

وأعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في غزة في بداية شهر الماضي عن إدراج حوالي 30 ألف شخص جديد إلى قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية.

رابط الاستعلام عن كوبونات المساعدات الغذائية الطارئة " للمستفيدين حاليًّا اضغط هنا



تحتوي حصة الفرد في العائلة المستفيدة من المساعدات الغذائية (الكوبونة الموحدة) خلال الدورة الواحدة كل ثلاثة أشهر مُوضّحة بالجدول التالي:



وأفادت الأونروا في موقعها الرسمي بأنه لم يتم تسليم السكر في الدورة الحالية، ولكن سيتم تسليمه في وقت لاحق.

وتعتمد الأونروا في عملية توزيعها للكوبونات في القطاع على عدد أفراد العائلة الواحدة وتحديد وقت معين لكل أسرة.

ويستفيد من هذه المساعدات التي تقدّمها وكالة الغوث والمعروفة باسم "كوبونة"، أكثر من مليون ومائة ألف شخص على مستوى قطاع غزة، بواقع أربع دورات في العام.

المصدر / فلسطين أون لاين