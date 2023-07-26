"اتحاد العاملين" يعلن تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد "أونروا" بالضفة

رام الله/ جمال غيث:

أعلن اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة الغربية عن نيته تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد وكالة الغوث للمطالبة بصرف علاوة إقليم الضفة الغربية، وإنهاء ملف صرف الرواتب المستحقة للعاملين فيها والتي سُلبت منهم بغير وجه حق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد رائد عميرة لصحيفة "فلسطين" أمس: إن الاتحاد سيدخل في نزاع عمل مع إدارة "أونروا" الأسبوع القادم، لعدم الاستجابة لمطالب الموظفين وبسبب سياسة العداء والتنمر عليهم والاستمرار في نهب حقوقهم داخل أروقة وكالة الغوث.

وبيَّن عميرة، لصحيفة "فلسطين" أن إدارة الوكالة بدأت في اتخاذ قرارات أحادية الجانب تتعلق برواتب العاملين والإجازات والتعويض والتي من شأنها الإضرار بهم وتمارسها كسياسة عقاب، وذلك منذ تعليقهم الإضراب في 16يونيو/ حزيران الماضي.

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وأشار إلى أن تلك القرارات زادت من حدَّة التوتر بين العاملين وإدارة الوكالة، داعيًا وكالة الغوث إلى التوقف عن مواصلة العداء ضد العاملين والاستجابة لمطالبهم العادلة، لافتًا إلى أن التعميمات التي تصدرها "أونروا" والمتعلقة بالتعويض ودفع العمل الإضافي ما هي إلا تعليمات من طرف واحد، ولم يتم مشاركة الاتحاد فيها.

وفي ذات السياق، أكد عميرة، أن منظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين فيها أدارت ظهرها لهم، محملًا إياها المسؤولية الكبيرة تجاه ما يحدث.

وبيَّن المتحدث باسم الاتحاد، أن لقاء قريبًا سيجمع اتحاد العاملين في "أونروا" مع دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة خلال الأيام القادمة من أجل تحميلهم مسؤولية ما يحدث.

المصدر / فلسطين أون لاين