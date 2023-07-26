آلام المفاصل.. إليكم هذه النصائح للتخلص منها

غزة/ مريم الشوبكي:

يعرف التهاب المفاصل بأنه تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءًا مع التقدم في العمر. ويتمثَّل النوعان الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ويتسبب الالتهاب المفصلي العظمي في تكسير الغضروف؛ وهو نسيج قوي ومنزلق يغطي نهايات العظام عند مكان تكوُّن المفصل. أما التهاب المفاصل الروماتويدي مرض يهاجم فيه جهاز المناعة المفاصل، بدءًا من بطانة المفاصل، وفق تقرير نشره موقع "أونلي ماي هيلث".

ويشير الموقع إلى مجموعة من العوامل التي يمكن أن تسهم في التخلص من هذه الآلام:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تعد الرياضة أمر بالغ الأهمية للتحكم بآلام التهاب المفاصل. ومن الأفضل ممارسة أنشطة منخفضة التأثير مثل ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أو تمارين الإطالة الخفيفة.

وتساعد هذه التمارين على تقوية العضلات حول المفاصل، وتحسين المرونة وتقليل التيبس. كما أنه يعزز الدورة الدموية، والتي يمكن أن تخفف الألم والالتهابات.

الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد ليس جيدًا لأي شخص، وفي حالة التهاب المفاصل، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل، ما يؤدي إلى تفاقم آلام التهاب المفاصل. لذا فإن المحافظة على مستويات جيدة من النشاط البدني يضمن وزناً صحياً. لذا شجع أفراد أسرتك على اتباع نظام غذائي متوازن مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

حماية المفاصل من الرطوبة

يمكن أن تؤدي الرطوبة إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، لذلك من الضروري حماية مفاصلك من البلل المفرط خاصة في فصل الشتاء. وللحفاظ على جفاف القدمين، يمكن ارتداء أحذية مقاومة كما يمكن استخدام مظلة أو ارتداء معطف واق من المطر لحماية المفاصل من مياه الأمطار.

لا تجلس أو تقف في مناطق رطبة لفترة طويلة. ولا تنس ترطيب بشرتك لتجنب الجفاف والتشقق.

العلاج بالحرارة والبرودة

يمكن أن توفر العلاجات الساخنة والباردة الراحة من آلام التهاب المفاصل. حيث يمكن استخدام الكمادات الدافئة أو زجاجات الماء الساخن أو وسادات التدفئة لإرخاء المفاصل المتيبسة وتخفيف الألم.

يمكن أيضًا أن توفر الحمامات الدافئة الراحة، ولكن لا تفرط في تسخين الماء. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يقلل العلاج البارد من التورم وتخدر المنطقة. يمكن أيضا وضع كمادات باردة أو لف أكياس الثلج في منشفة ووضعها برفق على المفاصل المصابة لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اتبع خطة العلاج

يجب أن تعلم أن تجربة كل شخص مع التهاب المفاصل تختلف من واحد لآخر. لذلك، لا تتردد في استشارة الطبيب للحصول على خطة العلاج والأدوية المناسبة لك. فقد يوصي بالعقاقير المضادة للالتهابات أو مسكنات الألم أو الأدوية الأخرى للسيطرة على الألم والالتهاب. وقد يقترح أيضًا العلاج الطبيعي أو الأجهزة المساعدة مثل الأقواس أو الجبائر لدعم وظيفة المفاصل.