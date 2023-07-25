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بالفيديو الاحتلال يقرر إبعاد المرابطة الحلواني عن الأقصى ومنعها من السفر

25 يوليو 2023 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقرر إبعاد المرابطة الحلواني عن الأقصى ومنعها من السفر

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منع المرابطة المقدسية هنادي الحلواني من السفر خارج فلسطين المحتلة، وذلك بعد منعها مدة عامين.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأنّ سلطات الاحتلال جددت منع الحلواني من السفر مدة شهر قابل للتجديد مدة 6 أشهر.

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كما سلمت سلطات الاحتلال، المرابطة الحلواني، قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

يُشار إلى أنّ المُرابطة الحلواني منع عنها الاحتلال التأمين الصحي وبرفقتها عدد آخر من المرابطات المقدسيّات، وذلك بسبب رباطهن اليومي في المسجد الأقصى، كما أدرجهن ضمن الأسماء التي عمّمتها شرطة الاحتلال على أبواب الأقصى لمنعهن من الدخول دون وجود أي قرار رسمي.

وسبق أن تعرّضت الحلواني لاعتقالات واعتداءات وتحقيقات من قِبل قوات الاحتلال، بالإضافة لأوامر الإبعاد المُتجددة عن المسجد الأقصى أو البلدة القديمة أو منع سفرها خارج فلسطين المحتلة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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