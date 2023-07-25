"حمادة": مقاومة الضفة جاهزة لرد الصاع صاعين وقلب الطاولة على الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، اليوم الثلاثاء، أن تصاعد المقاومة الباسلة والمباركة في الضفة الغربية دليل على أن فاشية الاحتلال لن تكسر المقاومة وعزيمتها.

وشدد حمادة، أن كل محاولات الاحتلال لإنهاء المقاومة ستذهب أدراج الرياح، ولن تفلح في ثني الشعب الفلسطيني ومقاومته عن خياراته وقناعاته بدحر الاحتلال.

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ووجه التحية للمقاومين في الضفة الغربية، مؤكدًا أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع الاحتلال وقطع يده الممتدة بالسوء والبطش بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقدسه وأقصاه.

وبيّن أن من خلف شهداء أبطال جرزيم أبطال كثر في الضفة ومقاومون ثائرون جاهزون لرد الصاع صاعين وقلب الطاولة على حسابات الاحتلال.

وكانت قد زفت كتائب القسام مجاهديها أبطال عملية نابلس البطولية الشهيد القائد الميداني سعد ماهر الخراز والشهيد القسامي المجاهد منتصر بهجت سلامة والشهيد القسامي المجاهد نور الدين تيسير العارضة.

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المصدر / فلسطين أون لاين