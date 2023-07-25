كتائب القسام تزف ثلاثة من مجاهديها ارتقوا في اشتباك مسلح بنابلس

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وقالت القسام في بيان عسكري: "على طريق ذات الشوكة وانتصاراً للقدس والأقصى، وإدامة لجذوة المقاومة مستعرةً في ضفة العياش، وامتداداً لسلسلة العمليات البطولية القسامية، وفي ذكرى استشهاد القائد القسامي/ صلاح الدين دروزة انطلقت زمرةٌ قساميةٌ مجاهدة صباح اليوم الثلاثاء 07 محرم 1445 هـ الموافق 25-07-2023م لتنفيذ إغارة على أحد الأهداف المعادية، فاصطدم المجاهدون بقوةٍ إسرائيلية وخاضوا معها اشتباكاً مسلحًا قبل أن يرتقوا إلى الله شهداء.

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ونعت القسام إلى أبناء شعبنا فرسان هذه العملية البطولية: الشهيد القائد الميداني سعد ماهر الخراز، والشهيد القسامي المجاهد منتصر بهجت سلامة، والشهيد القسامي المجاهد نور الدين تيسير العارضة.

وتابعت: "كتائب القسام إذ تزف إلى العلا شهداءها لتؤكد بأن دماءهم وجهادهم المبارك سيبقى نبراساً على طريق العزة والكرامة، ووقوداً لمسيرة شعبنا نحو التحرير".

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ووجهت القسام رسالة للاحتلال وحكومته: "نقول للمحتل وحكومته الإجرامية بأننا لن نترك الأقصى وحيداً، ولن تمر جرائمكم بحق شعبنا ومقدساتنا، وجهادنا لن يتوقف حتى تسجد جباهنا سجدة النصر في باحات الأقصى وندحر المحتل عن أرضنا وترابنا وما ذلك على الله بعزيز.

المصدر / فلسطين أون لاين